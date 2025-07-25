Экономисты считают, что причин несколько. Это и внутренние процессы, и сезонный спрос на валюту.

Курс доллара взлетел до 548 тенге, а евро до 642

Последние три дня наблюдается резкий рост курса американской валюты. Так, если еще 22 июля официальный курс доллара США, установленного Нацбанком составлял 529,44 тенге, то уже к 24 июля он повысился до 538,64 тенге, а 25-го до 541,93. В обменных пунктах американскую валюту и вовсе продают по 548 тенге, а покупают по 541.

На сегодняшних торгах на Казахстанской фондовой бирже KASE курс доллара вырос на 0,51 тенге и составил 544,87 тенге.

Растет и курс евро, который за два последних дня повысился сразу на 5 тенге и составил 636,71 тенге за евро. В обменных пунктах Уральска евро продают по 642 тенге, а покупают по 632.

Между тем, экономист Бекнур Кисиков считает, что причина — в совокупности глобальных и внутренних факторов, которые сошлись в одну точку, передает digitalbusiness.kz.

— Главная причина — ожидания по ставке ФРС США. Инвесторы по всему миру готовятся к возможному повышению ставки, а это укрепляет доллар.

— Внутренние процессы тоже сыграли свою роль. Нацбанк Казахстана проводит интервенции не так активно, как раньше, придерживаясь рыночного курса. Это, по мнению эксперта, разумно — но может создавать психологические ожидания дальнейшего роста доллара.

— Лето — традиционно время спроса на валюту. Казахстанцы уезжают в отпуск, бизнес закупает товары, компании платят налоги и кредиты — все это повышает потребность в долларах.

— Китай и Россия тоже влияют. Курс юаня и ситуация с рублем отражаются на торговом балансе Казахстана.

— Есть и психологический эффект. Заявления о сохранении плавающего курса участники рынка восприняли как сигнал: курс будет расти, и часть из них начала переводить активы в валюту.

По оценке Кисикова, если доллар выйдет за пределы диапазона 535–550 тенге, Нацбанк, скорее всего, вмешается. Пока же волатильность остаётся высокой — и это фактор риска для инфляции, которую правительство старается сдержать.