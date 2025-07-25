Трём Знакам Зодиака предстоит осознать силу веры в себя — именно она притягивает финансовую удачу и помогает достичь стабильности.

На следующей неделе финансовая удача будет на стороне трёх знаков Зодиака. Им предстоит понять простую истину: вы притягиваете не то, чего хотите, а то, во что верите. Уверенность в себе помогает принимать правильные решения, действовать смело и увереннее обращаться с деньгами. Чтобы добиться стабильности и свободы, важно считать достаток не редкой удачей, а чем-то естественным, пишет YourTango.

Рыбы

Рыбы, сейчас особенно важно прислушаться к себе. В среду, 30 июля, Хирон начнет ретроградное движение в знаке Овна, активируя вопросы самооценки и материальной уверенности. Пришла пора освободиться от ограничивающих установок и увидеть деньги как естественную часть вашей реальности. Вы часто откладываете разговор о финансах до последнего, но на этой неделе интуиция подскажет, что пора действовать. Вы можете быть чуткими и одновременно финансово независимыми. Поверьте в свои возможности и начните менять отношение к деньгам - это даст первый шаг к стабильности.

Близнецы

Близнецы, вкладывайтесь в то, что действительно приносит радость и создаёт уют. В среду, 30 июля, Венера войдёт в знак Рака, открывая новые перспективы для финансового роста, особенно в вопросах, связанных с домом и семейными делами. Это время благоприятно для пересмотра привычек. Венера может приносить деньги так же легко, как они уходят, поэтому избегайте спонтанных трат. Уран уже начал влиять на вас, и это только начало нового этапа. Сохраняйте баланс - это позволит вам укрепить уверенность и приумножить доходы без сожалений.

Рак

Раки, вам предстоит важный старт. В четверг, 31 июля, Меркурий войдёт в фазу Казими во Льве, что символизирует начало нового цикла, особенно в сфере финансов. Это время для смелости, решительности и самоуважения. Ваши усилия начинают приносить плоды, а Венера в вашем знаке усиливает личное обаяние и помогает найти выгодные возможности. Не ждите, пока обстоятельства сложатся сами собой. Заявите о себе, проявите инициативу и позвольте себе мечтать масштабно. Пришло время начать новый финансовый путь на своих условиях.

