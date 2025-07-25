20 апреля 2025 года в поезде, следовавшем по маршруту «Кызылорда - Астана», произошел трагический инцидент. Женщина самостоятельно родила ребенка в туалете вагона, а затем выбросила новорожденного в санитарный сток.

Казахстанка родила в поезде и выбросила младенца в сток

20 апреля 2025 года в поезде, следовавшем по маршруту «Кызылорда - Астана», произошел трагический инцидент. Женщина самостоятельно родила ребенка в туалете вагона, а затем выбросила новорожденного в санитарный сток. Тело малыша нашли позже, он погиб. Случай произошел, когда состав отъехал от станции Караганда.

Судебное разбирательство трагического инцидента завершилось, сообщили в главной транспортной прокуратуре РК.

— Как установлено, женщина, страдавшая психическим заболеванием, в состоянии обострения сбросила новорождённого в санитарный сток. Ребенок упал на железнодорожные пути и получил травмы, несовместимые с жизнью, — пояснили в транспортной прокуратуре.

Осакаровский районный суд Карагандинской области признал женщину невменяемой в момент совершения общественного опасного деяния и постановил назначить принудительное лечение в специализированном медицинском учреждении.



Судебный акт не вступил в законную силу.