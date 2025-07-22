Считается, что все, что мы отдаем миру, в какой-то момент возвращается обратно. В астрологии этот принцип напрямую связан с Сатурном – планетой ответственности и последствий. Это особенно сильно отразится на двух знаках Зодиака, пишет YourTango.

Овен

Овны, все, что вы вкладывали в последние месяцы, особенно в отношения, работу и цели – начнет возвращаться обратно. Теперь начинается важный этап: наступает момент осознания, пересмотра и реальных перемен. Это может затронуть важные сферы жизни – от семьи до любви. Процессы могут быть эмоционально непростыми, но в итоге они ведут к освобождению и личной силе. Важно не бояться трансформаций, они несут вам обновление и долгожданное прояснение.

Весы

Для Весов наступает время, когда правда станет очевидной, даже если она не слишком приятна. Это может быть неприятное пробуждение, но оно необходимо, чтобы вы наконец увидели правду и смогли притянуть того, кто действительно соответствует вашим потребностям. Это время может быть болезненным, но в конечном итоге оно очистит пространство для более подлинных и насыщенных отношений.

Фото: pexels.com