Этот старт был рейтинговый.

  • 55 кг. Марлан Мукашев – проиграл схватку за золотую медаль.
  • 55 кг. Алпамыс Дастанбек – проиграл схватку за бронзовую медаль.
  • 60 кг. Айдос Султангали – проиграл в квалификации.
  • 60 кг. Галым Кабдунасаров – проиграл схватку за бронзовую медаль.
  • 63 кг. Еркебулан Ардаков – проиграл в квалификации.
  • 63 кг. Ержет Жарлыкасын – выиграл схватку за бронзовую медаль.
  • 67 кг. Дамир Ибрашов – проиграл в квалификации.
  • 67 кг. Султан Асетулы – проиграл в 1/8 финала.
  • 67 кг. Динмухамед Кошкар – проиграл в четвертьфинале.
  • 72 кг. Данияр Каленов – проиграл в 1/8 финала.
  • 72 кг. Мерей Маулитканов – проиграл в четвертьфинале.
  • 77 кг. Елдос Камелов – проиграл в 1/8 финала.
  • 82 кг. Шамиль Ожаев – проиграл в квалификации.
  • 82 кг. Альмир Толебаев – проиграл в квалификации.
  • 82 кг. Диас Кален – проиграл в четвертьфинале.
  • 87 кг. Нурсултан Турсынов – снялся с турнира из-за травмы.
  • 87 кг. Ислам Евлоев – проиграл в четвертьфинале.
  • 97 кг. Юсуф Мациев – проиграл в 1/8 финала.
  • 130 кг. Алимхан Сыздыков – выиграл схватку за бронзовую медаль.
  • 130 кг. Асылбек Абдихалык – проиграл в квалификации.

Отсутствие «золота» не помешало команде Конысбека Тукенова в медальном зачёте турнира войти в тройку сильнейших стран:

  1. Азербайджан – 94 очка.
  2. Казахстан – 88 очков.
  3. Узбекистан – 87 очков.