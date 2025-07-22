Этот старт был рейтинговый.
- 55 кг. Марлан Мукашев – проиграл схватку за золотую медаль.
- 55 кг. Алпамыс Дастанбек – проиграл схватку за бронзовую медаль.
- 60 кг. Айдос Султангали – проиграл в квалификации.
- 60 кг. Галым Кабдунасаров – проиграл схватку за бронзовую медаль.
- 63 кг. Еркебулан Ардаков – проиграл в квалификации.
- 63 кг. Ержет Жарлыкасын – выиграл схватку за бронзовую медаль.
- 67 кг. Дамир Ибрашов – проиграл в квалификации.
- 67 кг. Султан Асетулы – проиграл в 1/8 финала.
- 67 кг. Динмухамед Кошкар – проиграл в четвертьфинале.
- 72 кг. Данияр Каленов – проиграл в 1/8 финала.
- 72 кг. Мерей Маулитканов – проиграл в четвертьфинале.
- 77 кг. Елдос Камелов – проиграл в 1/8 финала.
- 82 кг. Шамиль Ожаев – проиграл в квалификации.
- 82 кг. Альмир Толебаев – проиграл в квалификации.
- 82 кг. Диас Кален – проиграл в четвертьфинале.
- 87 кг. Нурсултан Турсынов – снялся с турнира из-за травмы.
- 87 кг. Ислам Евлоев – проиграл в четвертьфинале.
- 97 кг. Юсуф Мациев – проиграл в 1/8 финала.
- 130 кг. Алимхан Сыздыков – выиграл схватку за бронзовую медаль.
- 130 кг. Асылбек Абдихалык – проиграл в квалификации.
Отсутствие «золота» не помешало команде Конысбека Тукенова в медальном зачёте турнира войти в тройку сильнейших стран:
- Азербайджан – 94 очка.
- Казахстан – 88 очков.
- Узбекистан – 87 очков.