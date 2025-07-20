Это одно из самых престижных соревнований на азиатском континенте.

Чемпион текущего сезона чемпионата Казахстана по волейболу – уральский волейбольный клуб «Жайык» – примет участие в Лиге чемпионов Центральной Азии, которая пройдет с 17 по 23 июля в столице Мальдивских островов городе Мале.

По информации управления спорта ЗКО, в нынешнем международном турнире примут участие 6 команд из 5 стран. Это одно из самых престижных соревнований на азиатском континенте.

Казахстан на турнире представит команда «Жайык» под руководством известного тренера Виктора Козика. Основу состава составляют игроки, одержавшие победу в национальном чемпионате – 8 волейболистов из основного состава будут участвовать в турнире.

Свoю первую игру клуб «Жайык» проведет 17 июля против сильнейшего представителя Шри-Ланки – команды Ports Authority.