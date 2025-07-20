Атырауда есірткі затын өсірумен айналысқан 52 жастағы ер адам ұсталды. Бұл туралы ішкі істер министрлігі хабарлады. Тәртіп сақшылары жедел-іздестіру іс-шарасы аясында тұрғылықты мекенжайында фитозертхана жасақтаған адамды қолға түсірді. Тексеру кезінде арнайы жабдықталған сарайда салмағы бес келі болатын 21 түп қарасора өсімдігін тауып, тәркіледі.
Қазіргі таңда аталмыш факті бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 300-бабы, 1-бөлігімен сотқа дейінгі тергеу басталыпты.
ҚР ІІМ фотосы
