В 2025 году планируется выпуск более 11 тысяч специалистов из медвузов.

В министерстве здравоохранения РК сообщили, что в стране постепенно решается проблема дефицита медицинских кадров. По сравнению с 2023 годом он сократился на 20%, а дефицит среднего медперсонала сократился на 7%.

По прогнозам на 2025 год из медвузов выпустится 11 626 человек. Две трети из них будут трудоустроены в региональных медучреждениях. Чтобы привлечь специалистов работать в регионах государство поддерживает их единовременным пособием. Так 254 врача по дефицитным специальностям выехавшим на работу в село на пять лет получили пособие в 100 МЗП на общую сумму 2,1 миллиарда тенге.

Также увеличили стипендию для студентов медицинских вузов на 20%. Выделили более 5 000 образовательных грантов на бакалавриат и резидентуру, куда ввели специальность «Педиатрия» и 14 новых специальностей для подготовки узких детских специалистов.