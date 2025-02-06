В ЗКО распространяют информацию о «новом виде наркотиков»

В рассылке говорится, что этот наркотик похож на клубничные леденцы в форме мишек.

В мессенджере WhatsApp распространяется сообщение о том, что якобы появился новый вид наркотиков — «Клубничный квик», который якобы уже начали распространять в школах. В рассылке говорится, что этот наркотик «похож на клубничные леденцы в форме мишек».

— Он пахнет клубникой, и его раздают детям в школьных дворах. Его называют клубничным метамфетамином или клубничным квиком. Дети глотают его, думая, что это конфеты, после чего оказываются в больнице в тяжелом состоянии. Также он бывает со вкусом шоколада, арахисового масла, колы, вишни, винограда и апельсина, — говорится в распространяемом сообщении.

Кроме того, в рассылке родителей призывают объяснить детям, что не следует брать конфеты у незнакомцев и даже у друзей, а если у них окажется что-то подозрительное, немедленно передать это учителю или директору. Также в сообщении просят распространить информацию как можно шире.

Между тем, в департаменте полиции ЗКО сообщили, что информация о подобных наркотиках к ним не поступала.