«Закладчикам» смягчили наказание в Казахстане

Если ранее для них было единое наказание по статье 297 УК РК, то теперь закладчики будут привлекаться по той же статье 297 УК, но уже со сниженными санкциями.

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, направленный на усиление борьбы с незаконным оборотом наркотиков и смягчение наказаний для некоторых правонарушителей. Правки в законе о незаконном обороте наркотиков вступят в силу с 3 марта 2025 года.

О том, какие правки внесли и как изменилась уголовная ответственность, рассказал начальник по противодействию наркопреступности ДП ЗКО Марат Сугуров.

Во-первых, разграничена уголовная ответственность для организаторов наркобизнеса и распространителей наркотиков, в том числе «закладчиков». Если ранее для них было единое наказание по статье 297 УК РК, то теперь закладчики будут привлекаться по той же статье 297 УК, но уже со сниженными санкциями:

по части 1 теперь будет составлять от 5 до 8 лет лишения свободы, ранее было от 5 до 10 лет. Это в случае, если лицо будет задержано за сбыт наркотиков в небольшом размере;

по части 2 теперь будет составлять от 6 до 10 лет лишения свободы, ранее было от 6 до 12 лет. Это если лицо будет задержано за сбыт наркотиков в крупном размере;

по части 3 будет составлять от 7 до 12 лет лишения свободы, ранее было от 10 до 15 лет. Это если лицо будет задержано за сбыт наркотиков в особо крупном размере.

— Такое смягчение наказания обусловлено тем, что, так называемые закладчики наркотиков, большинство из которых представляют подростки и молодёжь, сами непосредственно их не изготавливали и не перерабатывали, и зачастую использовались организаторами незаконного оборота наркотиков в своих преступных целях, — отметил Марат Сугуров, и дополнил, что неоднократное совершение преступления будет влечь суровое наказание в виде лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Во-вторых одновременно законом вводится отдельная статья 297-1 УК, которой ужесточается наказание для организаторов наркобизнеса и производителей наркотиков, а также для должностных лиц.

часть 1 - от 5 до 10 лет;

часть 2 - от 6 до 12 лет;

часть 3 - от 10 до 15 лет;

часть 4 - от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

— Многие закладчики, содержащиеся в местах лишения свободы, это молодые люди, впервые преступившие закон. Поэтому государство предоставляет шанс молодым людям, вставшим на путь исправления, раньше выйти на свободу и начать новую жизнь. Это также важный шаг по сокращению доли тюремного населения, — пояснил Сугуров.

Между тем, с введением закона начинает действие обратная сила закона (статья 6 УК), поскольку новые нормы улучшают их положение. Данная категория лиц будет иметь право на условно-досрочное освобождение, а также на замену неотбытой части наказания более мягким видом (штраф, ограничение свободы).

Спикер отметил, что каждый приговор будет рассматриваться судом индивидуально (месячный срок). Для этого необходимо представление администрации учреждения, где отбывает наказание осужденный или его собственное ходатайство (ст.72, 73 УК, ст. 161, 162 и 169 УИК).

В-третьих, впервые вводится уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ, а также прекурсоров, которые используются при производстве, изготовлении, переработке наркотиков.

Прекурсоры — это вещества двойного назначения, широко используются в металлургической, фармацевтической, химической, нефтегазовой и других сферах(толуол, уксусная, соляная, серная кислоты, ацетон, трава эфедры, ангидрид уксусной кислоты).

Например, без соляной кислоты не получится быстро и эффективно очистить металлы при паянии, а также лужении. Без него не получится получить такие распространенные металлы, как марганец, железо промышленное и другие. Без применения ацетона в медицине невозможно будет выделить экстракции при получении лекарственных препаратов.