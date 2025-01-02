Наказание для наркокурьеров смягчили в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, направленный на усиление борьбы с незаконным оборотом наркотиков и смягчение наказаний для некоторых правонарушителей. Об этом сообщили в Акорде. Основные изменения касаются ужесточения наказаний за производство и сбыт наркотиков, а также смягчения мер для так называемых закладчиков.

Закон незначительно смягчает наказание для закладчиков наркотиков. За совершение такого преступления впервые, без отягчающих обстоятельств, законом предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества (ранее — от 5 до 10 лет с конфискацией имущества).

— Такое смягчение наказания обусловлено тем, что, так называемые закладчики наркотиков, большинство из которых представляют подростки и молодежь, сами непосредственно их не изготавливали и не перерабатывали, и зачастую использовались организаторами незаконного оборота наркотиков в своих преступных целях. Однако неоднократное совершение преступления будет влечь суровое наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, — сообщает Акорда.

Вместе с тем законом ужесточена уголовная ответственность за производство наркотиков, а также за их изготовление, переработку и распространение должностными лицами. Теперь за эти преступления виновным лицам может быть назначено лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. При этом закон сохранил достаточно жесткие санкции для лиц, распространяющих наркотики в составе преступной группы, в образовательных учреждениях, а также среди несовершеннолетних. Для них предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет с конфискацией имущества.

Введена уголовная ответственность за незаконный оборот прекурсоров и сильнодействующих веществ, а также за вещества, инструменты и оборудование, используемые для производства наркотиков, прекурсоров, ядовитых и сильнодействующих веществ. Установлена ответственность за нарушение правил обращения с аналогами наркотиков, психотропными веществами, а также с прекурсорами и сильнодействующими веществами.