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Социум

100 тысяч пачек сигарет уничтожили в Уральске

Общая стоимость изъятого составляет 100 млн тенге.
Арайлым Усербаева
100 тысяч пачек сигарет уничтожили в Уральске
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Департамент экономических расследований по ЗКО завершил расследование в отношении жителя Уральска, организовавшего незаконную схему поставки и продажи безакцизной табачной продукции.

Следствие установило, что фигурант завозил в регион сигареты без акцизных марок и обязательной цифровой маркировки из других областей Казахстана. Контрафакт прятали в жилых домах Уральска и района Байтерек, задействовав помещения родственников и знакомых.

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Таким образом, из незаконного оборота изъято более 102 тысяч пачек сигарет. Общая стоимость партии составила почти 100 млн тенге. Бюджет недополучил 37 млн тенге акцизных платежей. 

Действия уральца квалифицировали по статье 214 УК РК "Незаконное предпринимательство". Суд признал мужчину виновным, однако производство по делу прекратили, так как подсудимый попал под амнистию, приуроченную к принятию новой Конституции РК.

Вся изъятая табачная продукция подлежит уничтожению. В ДЭР по ЗКО отметили, что пресечение подобных схем помогает защищать законный бизнес и пополнять казну.

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