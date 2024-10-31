Свыше 90 кг наркотических веществ изъяли в ЗКО с начала года

Двух человек задержали за рекламу наркотиков, еще 20 — за выращивание. Всего задержали 127 человек, из которых 37 занимались сбытом. Изъято 93 кг 869 г наркотиков, включая 27 кг 262 г марихуаны, 65 кг 709 г каннабиса, 595 г гашиша и 291 г синтетики.

По данным полиции ЗКО, за девять месяцев 2024 года в области выявили 251 наркоправонарушение. Из них 89 случаев связаны со сбытом, хранением в крупном размере, контрабандой и ОПГ. Двух человек задержали за рекламу наркотиков, еще 20 - за выращивание. Всего задержали 127 человек, из которых 37 занимались сбытом. Изъято 93 кг 869 г наркотиков, включая 27 кг 262 г марихуаны, 65 кг 709 г каннабиса, 595 г гашиша и 291 г синтетики.

В Казахстане проблема сбыта наркотиков остается актуальной. В 2023 году Комитет национальной безопасности провел более 150 операций по противодействию незаконному обороту наркотиков. В результате было изъято более 3 тонн наркотических и психотропных веществ, а также 21,5 тонн сырья маковой соломы и около 75 тонн химических реагентов.

Ежегодный незаконный оборот наркотиков в Казахстане составляет порядка 20-25 тонн. На учете в Казахстане состоит свыше 18 тысяч наркоманов. По данным правоохранительных органов, за последние годы фиксируется увеличение числа дел, связанных со сбытом наркотиков, среди которых распространены опий, каннабис и синтетические наркотики. Основная часть задержанных - это молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.

Также известно, что с 20 июня 2024 года в стране запретили продажу электронных сигарет. С тех пор полиция зарегистрировала девять случаев незаконной продажи и распространения вейпов, нетабачных изделий и жидкостей для них. В ходе проверок изъято 1 243 электронных сигареты и 1 438 устройств и жидкостей для их использования.