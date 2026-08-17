«Қазақ еліне +1 күйеу бала»: основатель inDrive сыграл свадьбу с уроженкой Уральска

Основатель inDrive Арсен Томский женился на уроженке Уральска Камиле Лукпановой. Фотографиями и подробностями свадьбы на Босфоре молодожены и звездные гости поделились в соцсетях.

Основатель международного сервиса inDrive Арсен Томский официально вступил в брак с казахстанкой Камилой Лукпановой. Первыми кадрами с торжества бизнесмен поделился на своей странице в Threads.

На опубликованных снимках молодожены запечатлены в свадебных образах на фоне Босфора в Стамбуле. Свой пост предприниматель подписал с долей юмора:

- Қазақ еліне +1 күйеу бала. Ну всё, зять казахского народа, - написал Томский.

С радостным событием пару поздравил и известный предприниматель Арманжан Байтасов. В своём аккаунте он отметил масштаб события.

- Сегодня свадьба Арсена Томского и Камилы. Приехали друзья со всего мира поздравить молодоженов с этим важным событием! - поделился Байтасов.

Среди именитых гостей на празднике были замечены инвестор Маргулан Сейсембаев, основатель "Technodom Operator" Эдуард Ким и глава Astana Group Нурлан Смагулов.

О том, что пара готовится к свадьбе, стало известно еще в июне. Тогда Арсен Томский рассказал, что в родном городе невесты - Уральске - прошли традиционные казахские обряды сырға салу и құда түсу.

Камила Лукпанова - известная фигура в деловых и общественных кругах. Ранее она возглавляла Almaty Tourism Bureau, а также основала фонд Tana, специализирующийся на вопросах урбанистики. Девушка получила образование в Алматы, а в последнее время, судя по её публикациям, проживает и обучается в Лондоне.

Арсен Томский перевел штаб-квартиру inDrive из России в Казахстан в 2022 году и позже стал гражданином нашей страны. В мае 2026 года Forbes Kazakhstan включил бизнесмена в рейтинг богатейших людей страны: с состоянием в 865 млн долларов он занял 12-ю строчку списка.

