АФМ обратилось к казахстанцам на фоне проверок в сфере ОСМС

В агентстве предупредили о мошенниках, которые под видом сотрудников АФМ вымогают деньги у руководителей медучреждений под угрозой уголовного преследования.

На фоне проверок Агентства по финансовому мониторингу по фактам хищений средств в системе обязательного социального медицинского страхования участились случаи обмана. Злоумышленники звонят руководителям медицинских учреждений, заявляют о мнимых нарушениях и под угрозой уголовного преследования требуют деньги за "решение вопроса", сообщили в АФМ.

Одна из таких схем была пресечена в Туркестанской области. По данным ведомства, двое граждан выдавали себя за сотрудников агентства и пытались выманить у главы медорганизации 15 млн тенге.

- Двое лиц, выдавая себя за сотрудников агентства, путем обмана пытались завладеть денежными средствами в размере 15 млн тенге у руководителя одной из медорганизаций. Получив 5 млн тенге, они потребовали передать оставшиеся 10 млн тенге, - рассказали в АФМ.

Подозреваемых задержали с поличным 8 августа совместными усилиями Департамента экономических расследований по Туркестанской области и Департамента собственной безопасности ведомства. В настоящее время суд санкционировал их арест, следственные мероприятия продолжаются.

В АФМ напомнили, что любые денежные требования, сопровождающиеся запугиванием или обещаниями "откупиться", являются преступными. О подобных инцидентах граждан просят незамедлительно сообщать на короткий номер call-центра 1458.