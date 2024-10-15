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Происшествия

Соль, синтетика и конопля: троих мужчин задержали с наркотиками в Уральске

Стражи порядка задержали 20-летнего жителя Уральска. Он устроился в интернет-магазин в качестве закладчика и на мотоцикле занимался распространением синтетических наркотиков. Всего у него изъяли 18 zip-пакетов, в которых находилось порошкообразное вещество.
Арайлым Усербаева
Соль, синтетика и конопля: троих мужчин задержали с наркотиками в Уральске

Как сообщает сайт Polisia.kz, стражи порядка задержали 20-летнего жителя Уральска. Он устроился в интернет-магазин в качестве закладчика и на мотоцикле занимался распространением синтетических наркотиков. Всего у него изъяли 18 zip-пакетов, в которых находилось порошкообразное вещество. 

Также сотрудники батальона патрульной полиции, в одном из парков задержали 20-летнего местного жителя, у которого в кармане был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Предположительно, “соль”. 

Кроме того, в лесном массиве задержан 40-летний мужчина, у которого был изъят пакет с растениями, похожими на коноплю. По всем фактам стражи порядка начали досудебные расследования.

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