В Актау пьяный муж ударил жену по голове и получил 25 суток ареста

Житель Актау отправился под арест на 25 суток после семейного конфликта, сообщила пресс-служба прокуратуры Мангистауской области. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина во время ссоры ударил супругу рукой по голове и причинил ей боль.

Несмотря на то что обвиняемый признал свою вину, избежать ответственности ему не удалось.

- Приговором Актауского городского суда от 13 июля 2026 года гражданин "У" признан виновным по части 1 статьи 109-1 Уголовного кодекса и ему назначено наказание в виде 25 суток ареста, - говорится в сообщении.

В надзорном органе напомнили, что любые проявления бытового насилия не являются внутренним делом семьи и влекут за собой строгое уголовное наказание.