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Социум

В Актау пьяный муж ударил жену по голове и получил 25 суток ареста

Актауский городской суд признал его виновным.
Варвара Тыщенко
В Актау пьяный муж ударил жену по голове и получил 25 суток ареста
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Житель Актау отправился под арест на 25 суток после семейного конфликта, сообщила пресс-служба прокуратуры Мангистауской области. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина во время ссоры ударил супругу рукой по голове и причинил ей боль.

Несмотря на то что обвиняемый признал свою вину, избежать ответственности ему не удалось.

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- Приговором Актауского городского суда от 13 июля 2026 года гражданин "У" признан виновным по части 1 статьи 109-1 Уголовного кодекса и ему назначено наказание в виде 25 суток ареста, - говорится в сообщении.

В надзорном органе напомнили, что любые проявления бытового насилия не являются внутренним делом семьи и влекут за собой строгое уголовное наказание.

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