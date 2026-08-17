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Социум

Почти вдвое просят повысить тариф на воду и канализацию в Уральске

Предприятие подало заявку в департамент комитета по регулированию естественных монополий.
Арайлым Усербаева
Почти вдвое просят повысить тариф на воду и канализацию в Уральске
Изображение сгенерировано ИИ

Коммунальное предприятие ТОО "Батыс су арнасы" подало заявку в департамент комитета по регулированию естественных монополий (ДКРЕМ) на утверждение новых предельных тарифов на следующий пятилетний период - с 2027 по 2031 год.

Отметим, что действующие предельные тарифы были утверждены на 2021-2026 годы, и срок их действия истекает 31 декабря 2026 года. В связи с этим монополист просит пересмотреть стоимость своих услуг. Об этом сообщил исполнительный директор ТОО "Батыс су арнасы" Тимерлан Ликеров. 

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Какие тарифы предлагает предприятие на 2027 год

(Цены указаны без НДС. С 2026 года налог на добавленную стоимость составляет 16%).

Водоснабжение:

  • Действующий средний тариф: 194,42 тенге за куб. м
  • Предлагаемый тариф: 373,53 тенге за куб. м

Водоотведение и очистка сточных вод:

  • Действующий средний тариф: 279,72 тенге за куб. м
  • Предлагаемый тариф: 484,02 тенге за куб. м

Тимерлан Ликеров отметил необходимость роста цен завершением срока текущих тарифов, а также подорожанием электроэнергии, материалов, оборудования, ремонта и содержания коммунальной инфраструктуры. По его словам, новые расценки позволят покрыть экономически обоснованные затраты, модернизировать сети, снизить аварийность и повысить качество услуг.

Стоит подчеркнуть, что озвученные суммы - это лишь заявка предприятия, а не окончательно утвержденный тариф. Срок рассмотрения заявки ДКРЕМ составляет 90 рабочих дней. Регулирующий орган примет окончательное решение после детального анализа обоснованности затрат и инвестиционной программы.

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