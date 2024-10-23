Контрабандный вывоз сигарет на 200 млн тенге пресекли в ЗКО

336 тысяч пачек табачных изделий пытались провезти через государственную границу без необходимых сопроводительных документов, выдав их за строительные материалы. Предварительная стоимость изъятого товара превышает 200 миллионов тенге.

Департаментом пограничной службы КНБ по Западно-Казахстанской области пресечен вывоз крупной партии сигарет в автомобильном пункте пропуска «Шаган».

По данным ведомства, 336 тысяч пачек табачных изделий пытались провезти через государственную границу без необходимых сопроводительных документов, выдав их за строительные материалы.

Предварительная стоимость изъятого товара превышает 200 миллионов тенге. В настоящее время задержанный груз передан в департамент государственных доходов региона для дальнейшего разбирательства.