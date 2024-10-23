Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Контрабандный вывоз сигарет на 200 млн тенге пресекли в ЗКО

336 тысяч пачек табачных изделий пытались провезти через государственную границу без необходимых сопроводительных документов, выдав их за строительные материалы. Предварительная стоимость изъятого товара превышает 200 миллионов тенге.
gorod
Контрабандный вывоз сигарет на 200 млн тенге пресекли в ЗКО

Департаментом пограничной службы КНБ по Западно-Казахстанской области пресечен вывоз крупной партии сигарет в автомобильном пункте пропуска «Шаган».

По данным ведомства, 336 тысяч пачек табачных изделий  пытались провезти через государственную границу без необходимых сопроводительных документов, выдав их за строительные материалы.  

Предварительная стоимость изъятого товара превышает 200 миллионов тенге. В настоящее время задержанный груз передан в департамент государственных доходов региона для дальнейшего разбирательства.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article