По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

В МВД РК сообщили, что 25-летнего владельца алкомаркета подозревают в распространении вейпов и жидкостей к ним через Telegram-канал. Во время обыска был обнаружен склад, где изъяли 1099 вейпов и 1300 жидкостей к ним. Общая стоимость изъятого оценивается более чем в 10 миллионов тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Позже полиция задержала двоих жителей города за незаконную продажу электронных сигарет. У них изъяли 10 сигарет и коробку с жидкостью. Также был задержан водитель такси, который через Telegram продавал запрещенные сигареты. У него нашли восемь электронных сигарет.

Правоохранительные органы напомнили о действующем запрете на продажу и распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, а также на их рекламу. За нарушение этих правил предусмотрены штрафы до 200 МРП (до 738 400 тенге в 2024 году), исправительные работы на ту же сумму, общественные работы на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток.