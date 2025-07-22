Днем 23 июля в Западно-Казахстанской области переменная облачность. Ожидается +35 градусов тепла.

Прогноз погоды на 23 июля для жителей Западного Казахстана

По данным РГП «Казгидромет», на западе, севере и востоке области кратковременный дождь и гроза. Ночью + 23 градуса. Ветер юго-западный: 20 м/с.

В Атырауской области облачно с переменами. Днем дождь и гроза, +38 градусов тепла. Ночью +27 градусов. Ветер юго-восточный: 20 м/с.

В Актюбинской области тоже переменная облачность. Днем +37 градусов, ночью +25. На западе, севере и юге области дождь и гроза. Ветер северо-восточный: 20 м/с.

В Мангистауской области малооблачно. Без осадков. Температура воздуха днем составит +42 градуса, ночью +30. Ветер северо-западный: 20 м/с.

Фото: pixabay.com