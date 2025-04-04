«Семейный подряд»: вместе с Перизат Кайрат арестовали её мать

Правоохранительные органы установили, что скандально известная общественница с 2021 по 2024 годы собирала деньги на благотворительность, однако тратила их на личные нужды. В общей сложности она присвоила 3,5 млрд тенге.

По данным АФМ , через общественное объединение Biz Birgemiz Qazaqstan 2030 Кайрат призывала казахстанцев помогать нуждающимся детям, пострадавшим от паводков в регионах Казахстана и жителям Палестины. Собранные деньги она переводила самой себе или на счета своей матери, Гайни Алашбаевой.

Перизат Кайрат расходовала средства на покупку автомобилей, квартир, дорогих украшений, брендовой одежды, а также на оплату путешествий и аренду машин.

С апреля по ноябрь 2024 года Кайрат привлекла 2,8 млрд тенге якобы на помощь жертвам паводков, но на самом деле все деньги забрала себе. Для легализации средств она заключила фиктивные договоры на поставку юрт, лодок, бытовой техники и других товаров, которые фактически не покупались.

Следствие выяснило, что в январе 2024 года Перизат Кайрат приобрела цветочный бизнес за 23 млн тенге на деньги, предназначенные для помощи пострадавшим в Палестине. В официальных документах она указала заниженную цену — два миллиона тенге. От этой деятельности обвиняемая дополнительно получила доход в 69 млн тенге.

На украденные деньги Перизат Кайрат приобрела четыре автомобиля, четыре квартиры, жилой дом, участок и нежилое здание, а также дорогие часы марки Rolex. В рамках следствия арестовали её имущество на общую сумму 865 млн тенге.

Матери обвиняемой, Гайни Алашбаевой, вменяют участие в схеме мошенничества и отмывания средств. Суд отправил её под домашний арест. Следствие продолжается.

Ранее мы сообщали, что расследование по делу Перизат Кайрат завершено.