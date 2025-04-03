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Происшествия Социум

Завершено расследование по делу Перизат Кайрат

В АФМ утверждают, что Перизат Кайрат легализовывала деньги, добытые преступным путем.
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Завершено расследование по делу Перизат Кайрат

Замглавы АФМ отметил, что сейчас участники дела изучают материалы следствия. Сумма ущерба составила 3,5 млрд тенге. В АФМ утверждают, что Перизат Кайрат легализовывала деньги, добытые преступным путем.

– Перизат Кайрат вкладывала деньги на покупку цветочного магазина Rebel Flowers. Таким образом, позиционировала себя обществу, что является бизнес-леди и зарабатывает деньги на бизнес-пространстве, – сказал Женис Елемесов.

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Он добавил, что Перизат Кайрат не признает вину. Она воспользовалась своим правом отказаться от дачи показаний. Всего в деле более 100 томов.

14 ноября 2024 года АФМ начало расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат. Ее подозревали в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков.

Ранее сообщалось, что чиновника обвиняют в хищении бюджетных средств для кандасов.

2025 АФМ Перизат Кайрат

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