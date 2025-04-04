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Социум

Парикмахерская в здании школы возмутила жителей района ЗКО

Акимат сдает часть школы в аренду.
Арайлым Усербаева
Парикмахерская в здании школы возмутила жителей района ЗКО

В социальных сетях распространяется видеоролик снятый в школе села Кумаксай Теректинского района. По словам автора ролика, некоторую часть учебного заведения использует акимат. При этом здание является типовой школой, и все расходы на коммунальные услуги оплачивает районный отдел образования. 

– Находясь в здании школы, акимат великодушно предоставил два кабинета для детей предшкольного класса. Рядом с кабинетами находятся туалеты. Жаль, что видео не передает этого смрада. При этом эти туалеты закрыты и они принадлежат только акимату, – говорит женщина, комментируя видео.

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Кроме этого, по её словам, акимат сдает часть школы в аренду. Она демонстрирует на видео дверь с надписью «Парикмахерская «Арман». При этом ранее в этом кабинете, судя по надписи, располагалась учительская. 

– Видимо акимату не хватает денег, раз им приходится сдавать школу в аренду. У меня вопрос: почему акимат распоряжается зданием школы? Получается, каждый, кому не лень, может зайти в школу под предлогом парикмахерской? О какой безопасности детей может идти речь? – недоумевает автор ролика. 

Редакция «МГ» обратилась за комментариями в областное управление образования, где сообщили, что часть здания действительно находится в ведении акимата Кумаксайского сельского округа, а в указанном на видео кабинете планируют обустроить социальную парикмахерскую. Сейчас в помещении есть все необходимое для этого. 

Пока парикмахерская ещё не начала свою работу, а когда заработает, для посетителей салона предусмотрен отдельный вход. Что касается запертых туалетов, то в ведомстве сообщили, что в здании школы есть и другие работающие туалеты. При необходимости эти уборные тоже будут открыты. 

Однако чуть позже в управлении образования отказались от своих слов и сообщили, что комментировать видео пока они не могут, так как проводится расследование. 

Ранее мы писали о том, что в новостройке Атырау — коммунальный коллапс.

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