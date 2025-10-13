Предоставление ложной или недостоверной информации приведет к исключению кандидата из списка. Поэтому убедительно просим вас внимательно отнестись к заполнению всех данных.

Как рассказал руководитель управления общественного развития ЗКО Дархан Кадралиев, жилищная программа «Жайық жастары» получит свое продолжение. Это единственный региональный проект, который реализуется на выгодных условиях для обеспечения молодежи доступным жильем. Опыт прошлого года показал необходимость дальнейшего продолжения этой программы.

Напомним, в 2024 году в рамках программы «Жайық жастары» было запланировано обеспечить жильем 40 молодых людей, однако по итогу квартиры получили 41 участник. В этом году, программу возобновили в марте, и приём заявок осуществлялся через электронный сайт. На сегодняшний день жильем обеспечено около 70 человек. В целях продолжения данной работы управлением запускается вторая волна программы. На эти цели выделено 1,3 миллиарда тенге.

По сравнению с предыдущим этапом программы были внесены некоторые изменения:

Предельная стоимость приобретаемого жилья – до 18 000 000 тенге;

Срок кредитования – до 19 лет;

Процентная ставка – 5%;

Первоначальный взнос – 10%. То есть при подаче заявки на вашем счете в «Отбасы банк» обязательно должно быть 1 800 000 тенге, что даст вам 1 балл.

Обратите внимание:

Для участия в программе необходимо соответствовать следующим условиям:

гражданство Республики Казахстан;

возраст заявителя от 21 до 35 лет;

подать заявку может только один из супругов ;

; постоянная регистрация в ЗКО не менее 1 года ;

; пенсионные отчисления за последние 12 месяцев ;

; отсутствие жилья у участника и членов семьи за последние 5 лет.

Категории молодежи, имеющих право на участие в программе:

Работники здравоохранения – имеющие профильное образование, работающие в государственных городских и республиканских организациях здравоохранения ЗКО (в соответствии с Приказом Министра здравоохранения РК от 21.12.2020 № ҚР ДСМ-305/2020);

– имеющие профильное образование, работающие в государственных городских и республиканских организациях здравоохранения ЗКО (в соответствии с Приказом Министра здравоохранения РК от 21.12.2020 № ҚР ДСМ-305/2020); Педагогические работники – имеющие профильное образование, работающие в государственных городских и республиканских учреждениях образования ЗКО, включая преподавателей вузов в Уральске;

– имеющие профильное образование, работающие в государственных городских и республиканских учреждениях образования ЗКО, включая преподавателей вузов в Уральске; Работники культуры – сотрудники профильных государственных учреждений культуры ЗКО;

– сотрудники профильных государственных учреждений культуры ЗКО; Спортсмены и тренеры-преподаватели – работающие в госучреждениях, а также в НОК РК и Национальном Паралимпийском комитете;

– работающие в госучреждениях, а также в НОК РК и Национальном Паралимпийском комитете; Работники коммунальных предприятий ЗКО , включая: ТОО «Батыс Қазақстан өңірлік электр желілік компаниясы», ТОО «Батыс су арнасы», АО «Жайықжылуқуат», ШЖҚК «Ақсайжылуқуат», а также сотрудники молодежных ресурсных центров на областном, городском и районном уровнях;

, включая: ТОО «Батыс Қазақстан өңірлік электр желілік компаниясы», ТОО «Батыс су арнасы», АО «Жайықжылуқуат», ШЖҚК «Ақсайжылуқуат», а также сотрудники молодежных ресурсных центров на областном, городском и районном уровнях; Государственные служащие – сотрудники местных исполнительных органов, выполняющие функции государства;

– сотрудники местных исполнительных органов, выполняющие функции государства; Сотрудники правоохранительных органов – имеющие специальные звания или классные чины;

– имеющие специальные звания или классные чины; Работники СМИ – сотрудники РКС ЗКО, представители местных и региональных СМИ (кроме техперсонала), имеющие стаж работы в отрасли не менее 1 года;

– сотрудники РКС ЗКО, представители местных и региональных СМИ (кроме техперсонала), имеющие стаж работы в отрасли не менее 1 года; Сотрудники службы ЧС , кроме технического и административного персонала;

, кроме технического и административного персонала; Сотрудники АО «Казпочта», за исключением технического и административного персонала.

Система начисления баллов:

За первого ребенка — 2 балла ;

; За каждого последующего ребенка — 1 балл ;

; За каждый год в зарегистрированном браке — 1 балл ;

; Для социально уязвимых категорий граждан — 1 балл ;

; За каждые 10% накоплений в «Отбасы банк» — 1 балл (20% = 2 балла, 30% = 3 балла и т.д.).

О сайте для подачи заявок:

Платформа: qr.gov.kz — единый портал для доступа к различным услугам в регионе.

Подача заявки:

Необходима электронная цифровая подпись (ЭЦП) ;

; Регистрация на сайте qr.gov.kz ;

; После регистрации — выбрать вкладку «Жайық жастары 2» ;

; Открывается личный кабинет с вашими данными;

с вашими данными; Переходите к форме подачи заявки и заполняете следующие данные:

Сфера деятельности; Семейное положение; Количество детей (с прикреплением свидетельств о рождении); Справка с места работы; Справка о сумме накоплений из «Отбасы банк»; Копия удостоверения личности и другие документы.

— Стоит отметить, что предоставление ложной или недостоверной информации приведет к исключению кандидата из списка. Поэтому убедительно просим вас внимательно отнестись к заполнению всех данных. В предыдущем этапе некоторые участники с высокими баллами были исключены из программы из-за ошибок в документах, таких как отсутствие подтверждающих документов, не приложены справки о доходах, рождении детей, не загружена копия удостоверения личности. После подачи заявки в личном кабинете появится уведомление о приеме заявки и информация о количестве набранных баллов. Затем документы кандидатов с наивысшими баллами будет рассматривать комиссия, утвержденная постановлением акима области. После одобрения кандидат должен будет в установленные сроки обратиться в АО «Отбасы банк» (филиал ЗКО) для получения подтверждения платежеспособности. В случае отказа, в список включается следующий кандидат по рейтингу, — рассказал Дархан Кадралиев.

Прием документов осуществляется с 20 по 31 октября. Дополнительную информацию можете посмотреть на странице в Instagram @jaiyqjastary.