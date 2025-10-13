Сейчас уголовная ответственность за наркопреступления в Казахстане наступает с 16 лет.

По данным Zakon.kz, замначальника Департамента по противодействию наркопреступности Бахытжан Амирханов в кулуарах МВД 13 октября 2025 года рассказал, могут ли в Казахстане пересмотреть ответственность за наркопреступления.

По информации МВД, с начала года задержан 61 несовершеннолетний закладчик, среди них – 40 студентов колледжей и 10 школьников.

– Общество, если и предлагает снизить возраст до 13 лет, то это отдельные личности, наверное. Это касается особо тяжких преступлений. Именно за сбыт наркотиков – с 16 лет. Снижать возраст ответственности не будут, – сообщил замначальника департамента по противодействию наркопреступности Бахытжан Амирханов.

Фото: pexels.com