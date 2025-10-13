Саденов говорит, что алкоголь – один из ключевых факторов, влияющих на криминогенность в стране. По его словам, каждый год в нетрезвом состоянии совершается до 10 тысяч преступлений.

Министр внутренних дел Ержан Саденов предложил ряд запретов по реализации алкоголя в стране во время правительственного часа. Саденов говорит, что алкоголь – один из ключевых факторов, влияющих на криминогенность в стране. По его словам, каждый год в нетрезвом состоянии совершается до 10 тысяч преступлений.

— Принимаются профилактические меры, в том числе пресекаем факты распития, изолируем из общественных мест лиц в опьянении, в отношении подучетных выносятся запреты на употребление алкоголя. Однако это лишь борьба с последствиями, — отметил глава ведомства.

Саденов сказал, что в погоне за выгодой недобросовестные предприниматели нарушают возрастные и временные ограничения реализации спиртного. Круглосуточно торгуют под видом кафе и баров. Широко применяется онлайн-доставка. При этом мера по лишению лицензии неэффективна. Её можно получить на следующий день на других лиц.

— Внесены предложения по розничной реализации алкоголя только в спецмагазинах (алкомаркетах), ужесточению требований к выдаче лицензий (в том числе их лимитированию) и запрету на онлайн-торговлю алкоголем. Кроме того, назрела необходимость ограничения времени реализации спиртного в развлекательных заведениях. В указанных объектах в опьянении совершено более 1 400 преступлений, в том числе 3 убийства, — мотивировал глава МВД.

Однако, по словам Саденова, некоторые госорганы сегодня эти подходы не поддерживают.