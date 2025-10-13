По данным РГП «Казгидромет», на севере и востоке области дождь. Утром западе, севере, востоке области туман. Ночью +12 градусов. Ветер юго-западный: 14 м/с.
В Атырауской области тоже облачно с переменами. На западе, севере, востоке области дождь, гроза. Днём +21. Ночью +15 градусов тепла. Ветер северо-западный: 20 м/с.
В Актюбинской области облачно. На западе, севере области дождь. Днём +20 градусов, ночью +12. Ветер юго-восточный: 18 м/с.
В Мангистауской области переменная облачность. На западе, севере, юге области дождь, гроза. Температура воздуха днём составит +23 градуса, ночью +15. Ветер северо-западный: 20 м/с.