Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова отметила значительный прогресс в сфере материнства и детства.

20 тысяч процедур ЭКО провели в Казахстане

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, за четыре года проведено 20 тысяч процедур ЭКО в рамках госпрограммы. Казахстан стал первой страной региона, освоившей фетальную хирургию.

В области онкологии внедряются интеллектуальные системы диагностики и адаптивной терапии, основанные на искусственном интеллекте, что повышает точность и эффективность лечения.

Акмарал Альназарова отметила, что в стране ежегодно проводится 2 тысячи хирургических коррекций врожденных аномалий у новорожденных.

– В Казахстане внедрена роботизированная система для эндопротезирования. Технология позволяет создавать 3D-модель сустава для индивидуального планирования операции, снижать травматичность и ускорять восстановление пациента, – добавила министр.

Фото: pixabay.com