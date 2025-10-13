Как сообщает Министерство здравоохранения РК, за четыре года проведено 20 тысяч процедур ЭКО в рамках госпрограммы. Казахстан стал первой страной региона, освоившей фетальную хирургию.
В области онкологии внедряются интеллектуальные системы диагностики и адаптивной терапии, основанные на искусственном интеллекте, что повышает точность и эффективность лечения.
Акмарал Альназарова отметила, что в стране ежегодно проводится 2 тысячи хирургических коррекций врожденных аномалий у новорожденных.
– В Казахстане внедрена роботизированная система для эндопротезирования. Технология позволяет создавать 3D-модель сустава для индивидуального планирования операции, снижать травматичность и ускорять восстановление пациента, – добавила министр.
