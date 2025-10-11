Теперь каждый сможет пройти бесплатный скрининг на рак и другие болезни.

В Казахстане расширили доступ к медицинской помощи. Об этом на заседании правительства рассказала министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

По её словам, в 2024–2025 годах были приняты меры, чтобы больше людей могли проходить обследования и получать лечение. Например, возраст для скринингов подняли до 76 лет — это охватило ещё 300 тысяч человек. Онкоскрининги теперь входят в бесплатный пакет медицинской помощи. Это дало возможность более 300 тысяч незастрахованных граждан пройти раннюю диагностику рака уже в этом году. С 2026 года для них также станут доступны проверки на болезни сердца, диабет и вирусные гепатиты.

— Медицина должна быть доступна каждому. Благодаря принятому закону, местные исполнительные органы теперь могут уплачивать взносы на ОСМС за граждан с низким доходом по факту их обращения за медпомощью. Мы ожидаем, что в 2026 году страхованием будут дополнительно охвачены порядка одного миллиона человек, — отметила Акмарал Альназарова.

Сейчас государство уже оплачивает страховые взносы за 15 льготных категорий граждан — это более 11 миллионов человек. Также улучшили работу поликлиник: увеличили время приёма врачей, ввели плановые приёмы и открыли кабинеты неотложной помощи.