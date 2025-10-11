Отец детей скоропостижно скончался.

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, женщина обратилась в суд с заявлением об установлении факта признания отцовства четырех её несовершеннолетних детей. Ей необходимо было оформить пособие по потере кормильца и дать детям фамилию их отца.

Как было установлено на суде, женщина с гражданским мужем с 2005 года проживали совместно, вели общее хозяйство, но в браке не состояли. За это время у них родились четверо детей, однако, по словам заявителя, официального оформления отцовства не проводилось из-за отсутствия средств.

В марте 2025 года мужчина скоропостижно скончался. При этом при жизни он признавал себя отцом детей, принимал участие в их воспитании и обеспечении, все время проживал с семьёй. Эти обстоятельства были подтверждены свидетельскими показаниями близких родственников, соседей умершего, а также семейными фотоматериалами.

Учитывая изложенное, суд удовлетворил заявление и признал факт отцовства умершего в отношении детей заявителя. Решение не вступило в законную силу.