Днём 16 октября в Западно-Казахстанской области переменная облачность. Ожидается +13 градусов тепла.

Прогноз погоды для жителей ЗКО на 16 октября

По данным РГП «Казгидромет», в области дождь. Утром на западе, севере, востоке области туман. Ночью +8 градусов. Ветер северный: 14 м/с.

В Атырауской области тоже облачно с переменами. На западе, севере области дождь. Днём +15. Ночью +5 градусов тепла. Ветер юго-западный: 10 м/с.

В Актюбинской области переменная облачность. На северо-западе области небольшой дождь. Утром на севере, западе области туман. Днём +18 градусов, ночью +7. Ветер юго-восточный: 14 м/с.

В Мангистауской области переменная облачность. На севере области небольшой дождь. Температура воздуха днём составит +23 градуса, ночью +14. Ветер северо-западный: 12 м/с.