Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, упрощающий трудоустройство граждан тюркских государств, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Xabar.uz. Теперь жители Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана и Туркменистана смогут работать и открывать бизнес в Турции без получения гражданства и сложных разрешений. Исключение — служба в армии и силовых структурах.

Чтобы получить разрешение на работу, гражданам этих стран нужно:

иметь вид на жительство ;

; не представлять угрозу безопасности ;

; подтвердить свои дипломы и сертификаты , полученные за рубежом;

, полученные за рубежом; принадлежать к тюркской общине.

Также им нужно будет зарегистрироваться в профессиональных объединениях, как и турецкие граждане, но без права участия в выборах. Это решение принято после 12-го саммита Организации тюркских государств, который прошёл 7 октября 2025 года в Азербайджане. Лидеры договорились укреплять экономические связи и создавать более свободные условия для работы и передвижения внутри тюркского мира.

Фото: pixabay.com