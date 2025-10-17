В Бурлинском районе, как и во многих других сельских и отдалённых регионах Казахстана, вопросы водоснабжения решаются комплексно. Сегодня все населённые пункты района обеспечены доступом к воде.

— Отдел строительства Бурлинского района уже разработал проекты по реконструкции систем водоснабжения в посёлках Каракудук, Бумаколь и Бурлин, — рассказали в «Аксайжылкуат». — Что касается отопления, в числе приоритетных задач — обновление и замена котлов. В сфере водоснабжения особое внимание уделяется модернизации глубинных насосов и заменe задвижек на водопроводных сетях.

Отметим, что августе 2025 года во время совещания начальник управления строительства ЗКО Нуркен Молдашев выступил с докладом о региональных проектах по обеспечению питьевой водой. По его словам, на начало 2024 года 307 сёл обеспечили чистой питьевой водой. Данный показатель охватил 97% населения региона.

— В 2025 году запланировано 14 проектов, направленных на обеспечение качественной питьевой водой ещё 15 сельских населенных пунктов. В них проживают четыре тысячи человек, — пояснил Нуркен Молдашев.

Заместитель акима региона Мирас Мулкай подчеркнул, что работа в этом направлении будет постоянно контролироваться.

Вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов отметил, что глава государства поручил обеспечить стабильное водоснабжение населенных пунктов на западе Казахстана.

— Министерством ведется строительство и реконструкция более 2,5 тысячи километров водопроводов для обеспечения питьевой водой 1,3 миллиона человек. В общей сложности реализуется 31 проект в 9 областях страны: Акмолинской, Атырауской, Алматинской, Кызылординской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Мангистауской и области Улытау, — отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.

Стоит отметить, что 9 октября Министерство водных ресурсов и ирригации и немецкая Ассоциация German Water Partnership (GWP) подписали Соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом сообщалось на сайте акимата Бурлинского района.

Это событие стало продолжением переговоров между вице-премьером Канатом Бозумбаевым и руководством GWP, состоявшихся год назад в Германии. Германское водное партнерство (German Water Partnership) – сеть международной водной отрасли Германии, объединяющей более 300 компаний в сфере водных ресурсов. Спектр членов варьируется от университетских институтов до строительных компаний, консультантов и всемирно известных производителей.

Соглашение позволит Казахстану использовать лучшие международные стандарты при внедрении водосберегающих технологий и инновационных решений, повышении устойчивости водного сектора к климатическим рискам, наводнениям и засухам, обучении и подготовке профильных специалистов.

Сегодня немецкий опыт уже используется в реализации цифровых проектов по прогнозированию, моделированию, учету водных ресурсов. Немецкие технологии также применяются при строительстве гидротехнических сооружений.

Вице-премьер Канат Бозумбаев и управляющий директор GWP Борис Грайфендер обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Было предложено открыть Казахстанско-Германский водный инновационный хаб на базе Информационно-аналитического центра Министерства водных ресурсов и ирригации при поддержке German Water Partnership.

По итогам подписания соглашения стороны выразили уверенность, что документ станет прочной основой для создания новых совместных казахстанско-немецких проектов.