Ставки оплаты услуг нотариусов изменятся в 2026 году.

Нотариусы помогают казахстанцам подтвердить достоверность документов и обезопасить себя при совершении сделок. За эти действия установлены ставки оплаты, которые вырастут в 2026 году, сообщает NUR.KZ.

Нотариусы – это публичные должностные лица, которые имеют право удостоверять различные документы, создавать гарантии их сохранности, а также совершать прочие нотариальные действия (например, оформлять согласия, подтверждать перевод документов, их подлинность и так далее).

Согласно приказу министра юстиции РК "Об утверждении размеров ставок за совершение нотариальных действий и иных услуг, а также за выдачу копий (дубликатов) нотариально удостоверенных документов и осуществление консультирования частными нотариусами", их услуги подорожают с 1 января 2026 года.

Сколько будут стоить услуги нотариуса

Согласно приказу, в следующем году будут установлены следующие обновленные ставки нотариальных действий в Казахстане:

осуществление консультирования – 1 месячный расчетный показатель (МРП), или 4 325 тенге с учетом роста МРП с 1 января. При этом консультацию также можно получить онлайн;

удостоверение завещаний – 3 МРП, или 12 975 тенге, а при выдаче свидетельства о принятии секретного завещания понадобится 1,2 МРП (5 190 тенге);

выдача свидетельств о праве на наследство – по 4 МРП (по 17 300 тенге) за каждое;

удостоверение доверенностей на право пользования и распоряжения имуществом – 2,5 МРП (10 812 тенге);

удостоверение прочих доверенностей – для физических лиц составит 1,1 МРП (4 757 тенге), а для юридических лиц ставка составит 2,5 МРП (10 812 тенге);

выдача нотариально засвидетельствованных копий документов – 0,7 МРП (3 027 тенге);

выдача дубликата – 3 МРП (12 975 тенге);

совершение исполнительной надписи – 0,2% от взыскиваемой суммы для физических лиц или от рыночной стоимости истребуемого иного движимого имущества, но не менее 1 МРП (4 325 тенге) и не более 50 МРП (216 250 тенге). Для юрлиц ставка составит 1%, но не менее 1,5 МРП и не более 100 МРП (от 6 487 до 432 500 тенге).

То есть подорожание услуг нотариусов последует как за счет увеличения размера ставок, так и за счет роста МРП с 1 января 2026 года.