17 и 18 октября ограничат движение на автодороге в Уральске

в связи с подготовкой и проведением мероприятия на площади Первого Президента, с 10:00 17 октября до 19:00 18 октября 2025 года временно ограничат движение транспорта по улице Казыбек би на участке от проспекта Абулхаир хана до улицы Айтеке би.

Как сообщили в акимате Уральска, в связи с подготовкой и проведением мероприятия на площади Первого Президента, с 10:00 17 октября до 19:00 18 октября 2025 года временно ограничат движение транспорта по улице Казыбек би на участке от проспекта Абулхаир хана до улицы Айтеке би.