О смерти игрока футбольного клуба «Хан Тенгри» Диаса Толеу сообщила федерация футбола Казахстана. Он выступал в Первой лиге.

— От имени Казахстанской федерации футбола выражаем искренние соболезнования родным, близким и партнёрам по команде. Это невосполнимая утрата для всего казахстанского футбола. Генеральный секретарь Давид Лория и руководитель дирекции по проведению соревнований среди профессиональных клубов Бахытжан Пазылхаир срочно вылетают в Алматы для выяснения всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в КФФ.

В ближайшее время для официального расследования трагедии будет собрана специальная комиссия в сотрудничестве с компетентными органами.

— Несмотря на свой юный возраст, Диас выделялся своей страстью к футболу и выдающимся талантом. Его ранний уход из жизни — невосполнимая утрата, — дополнили в КФФ.

Дополнительную информацию федерация пообещала предоставить после завершения необходимых процедур.

Трагедия произошла вечером 16 октября во время матча Первой лиги между «Хан-Тенгри» и «Экибастузом» в Алматы на стадионе «Хан-Тенгри». Судя по видео, на 62-й минуте игры Диас Толеу внезапно упал, с поля его унесли на носилках. Через время ФФК сообщила о смерти игрока.



