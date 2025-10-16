В Западно-Казахстанской области начато строительство газохимического комплекса по производству 130 тысяч тонн метанола в год.

В ЗКО началось строительство крупнейшего в стране завода по производству метанола

В селе Белес Байтерекского района состоялась торжественная церемония закладки капсулы в честь начала строительства газохимического комплекса по производству метанола, сообщает пресс-служба акима области.

Стратегически важный для газохимической отрасли Казахстана проект реализуется по инициативе компании Zhaik Petroleum LTD.

Справка: метанол — ключевое сырьё современной химической промышленности. Он широко применяется в производстве пластмасс, красок, медикаментов, бытовой и промышленной химии, а также экологически чистого топлива.

Объём инвестиций в проект составляет 78,8 млрд тенге, а производственная мощность — 130 тысяч тонн метанола в год. Выход комплекса на полную мощность запланирован на 2027 год. На этапе строительства и после запуска производства будет создано 467 новых рабочих мест. В проекте используются современные технологии, а в качестве сырья — отечественные газовые ресурсы.

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, принявший участие в церемонии, отметил важность проекта для экономики региона и страны:

— Президент Республики Казахстан в своём Послании обозначил привлечение инвестиций в обрабатывающую промышленность и развитие высокотехнологичных производств как одну из ключевых задач государства. Сегодня начинается строительство крупнейшего в стране комплекса по производству метанола мощностью 130 тысяч тонн в год. Государство создаёт все условия для развития бизнеса и реализует различные программы поддержки производителей. Этот проект важен не только для Западно-Казахстанской области, но и для всей страны. С началом строительства в регионе будет создано около 470 новых рабочих мест. Строительство завода начнётся в конце этого года, завершится в следующем, а запуск ожидается в 2027 году, — подчеркнул глава региона.

Запуск производства метанола позволит повысить технологическую независимость Казахстана и обеспечить более глубокую переработку газовых ресурсов. Кроме того, проект будет способствовать экономическому росту региона, созданию новых рабочих мест и стабильным поступлениям в местный бюджет.