После продолжительных испытаний для трёх знаков зодиака наступает переломный момент.

С 17 октября наступает осознание, что выход из сложностей возможен только через их проживание, а не бегство.

Овен

Вы почувствуете, что груз, мешавший дышать полной грудью, наконец спадает. То, что раньше казалось тупиком, теперь воспринимается как естественный этап пути. Вы прошли через многое, но именно это сделало вас сильнее и выносливее. Энергия этого дня напомнит, что за каждой бурей следует ясное небо. Все, что когда-то казалось потерей, превращается в опыт, а вы выходите из него победителем.

Телец

Это день, когда всё, что изматывало вас, теряет власть. Вы наконец понимаете, что не всё страдание было напрасным. Каждое испытание укрепило вашу устойчивость и научило ценить стабильность. Сейчас начинается новый цикл, где вместо борьбы приходит созидание. Ваш внутренний стержень снова крепок – а вместе с ним возвращается вера в завтрашний день.

Дева

Для Дев этот транзит становится финальной точкой внутренней борьбы. Вы перестаете ждать, когда жизнь изменится сама, и начинаете действовать из состояния силы. Этот день символизирует эмоциональное взросление: вы принимаете себя без критики и позволяете внутреннему свету выйти наружу. Все испытания позади – впереди период восстановления, вдохновения и уверенности в своих возможностях.

