Также будут исключены излишние ограничения на применение упрощенки для малого и среднего бизнеса и увеличен объем «дешевого» ипотечного кредитования.

Сегодня,16 октября, премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросу исполнения поручения главы государства об упорядочении хода реализации программы экономических реформ в интересах казахстанцев.

По итогам совещания были приняты следующие решения:

Мораторий на повышение цен на АИ-92



— С 16 октября 2025 года вводится мораторий на дальнейшее повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо до стабилизации уровня инфляции. Министерству энергетики совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции и акиматами регионов поручено обеспечить контроль, а также принять меры по бесперебойному обеспечению внутреннего рынка ГСМ.

Мораторий на повышение тарифов на комуслуги

— С 16 октября 2025 года приостанавливается повышение коммунальных тарифов для всех групп потребителей до конца 1 квартала 2026 г. Сдерживание роста тарифов будет обеспечено за счет оптимизации операционных расходов субъектов естественных монополий. При этом все запланированные ремонтные работы на объектах системы ЖКХ должны быть завершены в установленные сроки. Необходимо отметить, что для уязвимых слоев населения действует механизм оказания жилищной помощи. Для недопущения роста цен на социально-значимые продовольственные товары будет активизирована работа стабилизационных фондов путем двукратного увеличения объемов финансирования отечественных сельхозтоваропроизводителей, что, в свою очередь, приведет к удешевлению продукции, относящейся к категории СЗПТ.

Особое внимание уделяется усилению работы региональных комиссий по выявлению необоснованных посредников и фактов завышения торговых надбавок.

Исключить излишние ограничения на применение «упрощенки»

— В целях снижения негативного воздействия нового Налогового кодекса на деятельность малого и среднего бизнеса, принято решение исключить излишние ограничения на применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации. В запретительном списке сохраняются только 44 вида деятельности по аналогии с действующим законодательством.

Кроме того, с 1 января 2026 года налоговое администрирование будет проводиться «с чистого листа», что предполагает в отношении микро-, малого бизнеса следующее:

отмену налоговых проверок;

отмену камерального контроля;

отмену подачи в судебные органы исков о признании сделок недействительными;

отмену подачи в судебные органы исков о признании регистрации, перерегистрации недействительной.

Пени и штрафы по налогам будут списаны в случае погашения основной суммы долга до 1 апреля 2026 года.

Налогоплательщики, превысившие порог для постановки на учет по НДС, не будут привлекаться к административной ответственности. Также будет проведена акция для налогоплательщиков по снятию с учета в налоговых органах и органах юстиции в упрощенном порядке без проведения камерального контроля и налоговых проверок. Это позволит обеспечить поэтапное введение нового Налогового кодекса и упростить налоговое администрирование для налогоплательщиков.

500 млрд тенге на дешевую ипотеку

— На фоне сокращения предложений по ипотечным программам со стороны банков второго уровня, связанного с повышением базовой ставки, принято решение поддержать систему жилищно-строительных сбережений. С этой целью объем удешевленного ипотечного кредитования для населения будет увеличен в два раза, что позволит обеспечить доступность жилья. Указанная мера будет реализована через действующие программы «Наурыз» и «Наурыз-Жұмыскер» путем увеличения объемов кредитования до 500 млрд тенге.

Кроме того, возобновляется востребованная программа «Әскери баспана», которая также позволит приобрести квартиру на вторичном рынке не менее семи тысячам семей военнослужащих ежегодно. Со строительными компаниями будут заключены офтейк-контракты по строительству жилья, реализуемого в рамках данных программ. При этом застройщики принимают встречные обязательства по фиксации цен на три года.

Программы финансирования покупки авто продолжатся

— Отечественными автопроизводителями и банками второго уровня будут продолжены программы финансирования покупки легковых автомобилей населением. Внедряется механизм лизинга на покупку легкового автотранспорта для физических лиц. Это направлено на расширение возможностей граждан для приобретения автомобилей.

Кроме того, Холдингу «Байтерек» поручено в кратчайшие сроки внести предложения по дополнительным мерам поддержки малого и среднего бизнеса.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что проводимые Правительством реформы нацелены на обеспечение долгосрочного устойчивого экономического роста страны, укоренение в экономике базовых рыночных принципов. При этом Правительство строго следует установкам главы государства о необходимости повышения благосостояния каждого казахстанца, рассматривая это в качестве основного показателя экономического развития.



