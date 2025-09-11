Бюро нацстатистики сравнило стоимость продуктов, лекарств и банных принадлежностей в 12 районах Западного Казахстана.

Бюро национальной статистики сравнило цены на продукты в 12 районах Западного Казахстана.

Самый дешёвый хлеб из муки первого сорта оказался в Зеленовском районе — 304 тенге , а самый дорогой в Каратюбинском — 436 тенге .

Рис в среднем стоит около 600 тенге за килограмм: минимальная цена зафиксирована в Таскалинском районе — 583 тенге , а максимальная в Бурлинском — 852 тенге .

Гречка дешевле всего продаётся в Казталовском районе по 339 тенге, а дороже всего — в Таскалинском , где цена достигает 629 тенге.

Рожки в Жангалинском районе стоят 392 тенге, тогда как в Бурлинском они обойдутся в 427 тенге.

Говядина на кости дешевле всего продаётся по 2438 тенге в Теректинском, Таскалинском, Бокейординском, Каратюбинском и Жангалинском районах , а дороже всего — по 2700 тенге в Акжаикском, Жанибекском и Зеленовском .

Пастеризованное молоко жирностью 3,2-4% стоит 362 тенге в Акжаикском районе и 537 тенге в Чингирлауском.

Яйца первой категории дешевле всего в Жангалинском районе — 480 тенге , а дороже всего в Теректинском — 676 тенге.

Подсолнечное масло можно купить за 800 тенге в Бокейординском районе, а в Теректинском оно стоит 1081 тенге. Картофель в разных районах стоит от 217 тенге в Таскалинском до 320 тенге в Бокейординском.

Кроме продуктов, аналитики сравнили и цены на лекарства. Средняя цена парацетамола составила 150 тенге: минимальная — 143 тенге в Теректинском районе, максимальная — 200 тенге в Каратюбинском. Активированный уголь дешевле всего стоит в Сырымском районе — 55 тенге, а дороже всего в Бокейординском.

Все эти данные собраны за август 2025 года. Следующую статистику опубликуют 10 октября.