По данным Бюро национальной статистики, за восемь месяцев ВВП Казахстана вырос на 6,5%. Основной вклад внесли торговля, промышленность и сфера связи. Промышленность показала рост на 7,6%, особенно обрабатывающий сектор — на 6,5% по сравнению с 2024 годом. Лидерами стали машиностроение (+15,1%), производство продуктов питания (+10,1%), нефтепереработка (+7,6%), химическая промышленность (+7,5%) и металлургия (+1,1%). Торговля увеличилась на 8,9%, в основном за счет оптовой торговли, которая занимает почти 67% в отрасли. Наибольший рост зафиксирован в Шымкенте (+21,3%), Восточно-Казахстанской области (+5,7%) и Жетысуской области (+0,6%).

Для простых людей рост ВВП означает, что экономика развивается: предприятия производят и продают больше, создаются рабочие места, бизнес активнее зарабатывает. Это со временем может отразиться на зарплатах, новых возможностях и устойчивости экономики страны.

