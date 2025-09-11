Конфликт произошел из-за парковки.

После концерта на главной площади между гражданином Нигерии и жителем Атырау произошла перепалка. Поводом послужило то, что при выезде с парковки машина иностранца задела мопед. Владелец двухколесного транспорта начал агрессивно выражаться и даже толкнул его. Видео с места перепалки быстро разлетелось в соцсетях. Многие казахстанцы осудили поступок местного жителя.

Позже дело рассмотрели в административном суде Атырау. «Героя» ролика обвинили в мелком хулиганстве.

– Судом установлено, что 7 сентября 2025 года в общественном месте, возле ресторана «Шахар» возник конфликт, тем самым подсудимый проявив неуважение к окружающим, нарушил общественный порядок и спокойствие физических лиц, - говорится в материалах дела.

Решением суда мужчина признан виновным. Ему назначен штраф в размере 55 048 тенге.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Кстати, речь идет об иностранце, который женился на жительнице Атырау Зайде. Пара поженилась в 2021 году. В интервью «МГ» девушка рассказала, что работает переводчиком и увлекается пением. С будущим супругом, уроженцем Нигерии она познакомилась в языковом центре. 23 июня 2022 года супруги стали родителями.



