Как сообщили в департаменте экономических расследований ЗКО, завершено расследование в отношении работников ГУ «Централизованная библиотечная система Теректинского района». Их подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

Так, главный бухгалтер и бухгалтер госучреждения, вступив в преступный сговор с 2023 и по 2025 годы, начисляли ежемесячные выплаты по заработной плате не существующим лицам (мертвые души). Деньги они перечисляли на свои карточные счета. От их преступных действий государству причинен ущерб на сумму 45,9 млн тенге.

– По результатам принятых сотрудниками департамента мер, виновные лица установлены, и причиненный ущерб государству возмещен в полном объеме, – сообщили в ДЭР.

В настоящее время досудебное расследование окончено и дело направлено в суд.

