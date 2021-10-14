Девушка рассказала корреспонденту «МГ» о своём хобби, семье и как она отнеслась к внезапной популярности в социальных сетях.

Фото: instagram.com/5rochka

Свадебные 30-летней уроженки Кульсары Зайды облетели Казнет. В один миг их семья стала самой обсуждаемой в Казахстане.

Зайда рассказала, что к вниманию привыкла. С детства она отличалась от сверстников и прохожие часто оборачивались на неё из-за ярких волос и стиля.

Фото: instagram.com/5rochka

В семье Зайды поют родные сестры и тёти, а особым талантом обладает мама девушки. Дар передался и ей. Музыкальный слух помог и с изучением иностранного языка.

- Моё первое слово было - shut up (заткнись). Раньше фильмы показывали с задержкой в переводе и было отчётливо слышно и оригинал и перевод. Потом я слушала кассеты Backstreet Boys и записывала на казахском тексты их песен, пыталась воспроизвести, - рассказывает Зайда.

Когда она училась в десятом классе, в городе появились первые языковые курсы.

- Я никогда не просила ничего у родителей. Я очень хотела, но почему-то не говорила им, что хочу на эти курсы. Туда ходила моя подруга и я её сопровождала, ждала в коридоре. Слушая занятия, я получала такое удовольствие! Один из учителей потом рассказал моей маме, что я прихожу каждое занятие и сижу в коридоре. Мама удивилась, почему я ей не сказала сразу и отдала меня на курсы, - вспоминает героиня.

Несмотря на то, что уроки английского языка в школе Зайды проходили лишь один раз в две недели, она уверено одерживала победы на городских и областных олимпиадах, соревнуясь с воспитанниками языковых лицеев.

После школы Зайда поступила в уральский университет на учителя английского языка.

- Было много занятий по педагогике и психологии и тогда я полюбила преподавание. После окончания университета я пошла работать в языковой центр учителем. Потом устроилась в «Тенгизшевройл» переводчиком, уже четыре года работаю в компании, - рассказывает Зайда.

Первые годы ей удавалось совмещать вахты и работу в языковом центре. Именно там и познакомилась со своим будущим супругом. В её первый рабочий день он решил сам подойти и представится новому сотруднику.

- Я вела интенсив с 9 до 18 часов. Он работал в другом центре до вечера, а в нашем с 18 часов. И мы по вечерам сталкивались в коридоре. Один раз наш менеджер создал чат и там он увидел мой номер и написал мне. Я отвечала довольно сухо. Может показаться, что я открытый человек, но мне сложно привыкать к людям. Впервые общались на все темы мы в пандемию. Он знал, что я работаю на Тенгизе и читал новости, что у нас были случаи заражения и карантина. Вот один раз как контактная в изоляции оказалась и я. Меня поселили в комнату с санузлом и душевой, выходить из неё было нельзя, еду приносили. Камеры в коридоре следили за тем, чтобы мы не нарушали карантин. Он написал, узнал, всё ли у меня нормально. Предложил позвонить и я согласилась, я всё равно сидела в четырёх стенах. Так мы общались два месяца, - вспоминает Зайда.

Фото: instagram.com/5rochka

По приезду в город молодые люди временами встречались и лишь позже стали парой. Через 7-8 месяцев будущий супруг Зайды сделал ей предложение. Она ответила согласием. Однако предупредила, что у неё есть планы, которые она должна выполнить до свадьбы. В итоге брак они зарегистрировали в октябре. За эти месяцы она успела ознакомить жениха с казахскими традициями.

Супруг Зайды приехал в Казахстан по советами друзей и позже планировал иммигрировать в Канаду, но встретил в нашей стране свою любовь.

К взглядам казахстанцев она уже привыкла. С самого начала их общения люди снимали пару на видео и делали фото.

- Когда мы гуляем с ним, люди останавливают машины и снимают нас. Этого стало больше, но на меня это не давит никак. Единственное, за что я переживаю - за родителей. В первый день мама чуть не заболела, потому что она читала все эти комментарии, а люди такие гадости пишут. Но я им не отвечаю, даже когда совсем перегибают палку. Каждый отвечает за свои слова сам, и каждый мыслит так, как мыслит. Если человек 20-30 лет жил с мыслью, что межрасовые браки - это плохо, от того, то я ему отвечу, ничего не измениться, - считает Зайда.

Фото: instagram.com/5rochka

По её словам, не толерантные люди есть в каждой стране. Просто в Казахстане население больше боится чего-то нового.

- Я думаю, что наша ситуация изменила что-то, в последующем уже будет проще другим парам. Если вспомнить, когда появилась Айжан Байзакова, стоял такой шум. А сейчас девушки такой же контент публикуют, уже реакция более спокойная. Просто надо привыкнуть, - мудро говорит Зайда.

Она удивлена, что у неё сразу возросло количество подписчиков в Instagram, но «делать хайп» на своей истории она не хочет. К ней уже обращаются рекламодатели, но она всем отказывает.

- Мне это не нужно. Всё, что я делаю, только для души. Я снимаю пение и видео по обучению английского языка, когда посещает вдохновение. Это приносит удовольствие, - делится героиня.

Стоит отметить, что девушка красиво поёт и публикует видео с выступлениями. По её словам, она всегда пела в душе, в коридоре, в офисе. Как-то раз коллеги услышали и попросили выступить. Её заметила группа.

- В нашей компании поддерживают любое хобби. За счёт бюджета «Тенгизшевройл» строит бассейны, спортзалы, покупает музыкальные инструменты. Вот в компании есть группа, в основном там иностранцы. Они позвали меня вокалисткой и до карантина мы регулярно выступали внутри компании, - говорит Зайда.

Её супруг тоже поёт и играет на многих инструментах. Пока они на стадии «спевания» и вскоре могут стать гармоничным дуэтом не только в жизни, но и в своём увлечении.

