В министерстве обороны прокомментировали новые взрывы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото из архива "МГ"

В социальных сетях жители сообщали о том, что утром слышали звуки взрывов. В пресс-службе министерства обороны Казахстана пояснили, что в Байзакском районе Жамбылской области начали контролируемые подрывы фрагментов боеприпасов.

- Работы будут проводиться до 13 ноября текущего года ежедневно с понедельника по пятницу. Для этого определён участок на удалении более 12 километров от воинской части и населённых пунктов, в безлюдной горной местности. Группа специалистов детально изучила выбранный участок местности на предмет обеспечения безопасности местного населения и личного состава инженерно-саперных подразделений. Местные исполнительные органы и население о проведении подрывных работ были оповещены заблаговременно, - информировали в ведомстве.