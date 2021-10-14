– 16 октября горожане могут посетить ярмарку по улице Ихсанова, а 17 октября - в поселке Зачаганск, на площади перед сельским акиматом. Приглашаем всех предпринимателей, сельхозтоваропроизводителей и жителей города принять активное участие и просим строго соблюдать санитарные требования, - подчеркнули в акимате Уральска.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в городском акимате, 16 и 17 октября с 9:00 до 17:00 будет проходить сельскохозяйственная ярмарка. При этом напомнили, что для стабилизации цен и предварительного определения мест на сельскохозяйственной ярмарке участникам необходимо заранее обратиться в отдел предпринимательства и зарегистрироваться.Для регистрации можно обратиться по адресу: проспект Н. Назарбаева, №182/1, кабинет 405 Тел: 50-09-77, 87719956995.