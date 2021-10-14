– Двенадцатого октября в 00:28 позвонила 36-летняя жительница города, которая сообщила, что восьмого октября около 12 часов её 14-летний сын вышел из дома и не вернулся. При проведении оперативно-розыскных работ указанный подросток найден стражами порядка и возвращён родителям, - рассказали в полиции.

Фото предоставлено пресс-службой ДП Атырауской области С четвёртое по 10 октября на пульт "102" поступило семь сообщений об исчезновения подростков. Стражи порядка смогли отыскать всех пропавших. В одном из случаев мать заявила об исчезновении сына только на пятые сутки после пропажи.Школьник рассказал, что после конфликта с мамой он ушёл к друзьям, где и жил несколько дней. Мать подростка привлекли к административной ответственности (по статье за нахождение несовершеннолетних в ночное время вне жилища без сопровождения законных представителей), также идёт сбор документов в комиссию по защите прав несовершеннолетних. Мальчик же поставлен на учёт в органы внутренних дел. Стражи порядка напоминают родителям о необходимости быть бдительными и не оставлять своих детей без присмотра.