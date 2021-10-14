Из них на субсидирование развития семеноводства - 250 миллионов тенге, на приобретение удобрений выделено  150 миллионов тенге, пестицидов - 103,3 миллиона тенге, на услуги по подаче поливной воды выделено 7,2 миллиона тенге, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". 510 миллионов тенге субсидий выделено аграриям ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Ежегодно государство выделяет субсидии на проведение весенних и осенних полевых работ. По информации заместителя руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Дениса Умашева, в 2021 году на проведение весенне-полевых работ выделено 12 тысяч тонн дизельного топлива по цене 161 тенге за литр, а на осенние полевые работы и заготовку кормов 13 тысяч тонн по 166 тенге за литр.
– Однако в октябре цена топлива изменена на 190 тенге, так как повышена отпускная цена с Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Аграриям также выплачиваются субсидии за фактически приобретенные семена, удешевление стоимости затрат удобрений (за исключением органических), пестицидов и биоагентов, удешевление стоимости услуг по доставке поливной воды, сельскохозяйственной техники и оборудования, - сообщил Денис Умашев.
– Для субсидирования части расходов, понесенных субъектам агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях выделено 4 миллиарда тенге. Для финансирования весенне-полевых работ через АО «Аграрная кредитная корпорация» для проведения весенне-полевых работ по программе «Кендала» выдано 773 миллиона тенге и по программе «Экономика простых вещей» – 75 миллионов тенге, - заключил Денис Умашев.
