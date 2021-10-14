– Однако в октябре цена топлива изменена на 190 тенге, так как повышена отпускная цена с Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Аграриям также выплачиваются субсидии за фактически приобретенные семена, удешевление стоимости затрат удобрений (за исключением органических), пестицидов и биоагентов, удешевление стоимости услуг по доставке поливной воды, сельскохозяйственной техники и оборудования, - сообщил Денис Умашев.

– Для субсидирования части расходов, понесенных субъектам агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях выделено 4 миллиарда тенге. Для финансирования весенне-полевых работ через АО «Аграрная кредитная корпорация» для проведения весенне-полевых работ по программе «Кендала» выдано 773 миллиона тенге и по программе «Экономика простых вещей» – 75 миллионов тенге, - заключил Денис Умашев.

Иллюстративное фото из архива "МГ"