На этот раз молодой человек делал сальто не на пустой дороге, а на оживлённом проспекте Абая, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Скриншот с видео

В конце сентября молодой человек из Алматы ради эффектного видео оставил руль движущегося внедорожника и делал кульбиты. За трюк он получил два штрафа по статьям за езду на авто без госномеров и несоблюдение правил пользования ремнями безопасности.

Новое видео с акробатом появилось в Сети накануне. На этот раз он делал сальто на пешеходном переходе по проспекту Абая.

View this post on Instagram

- Будучи пассажиром другого транспортного средства, вновь совершил правонарушение, за что привлечён к административной ответственности по статье 615 части 1 КРК об АП, то есть невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований правил дорожного движения, - написал заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов в .

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.